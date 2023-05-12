المتحف المصري بالتحرير يستقبل وزير الصحة البرتغالي

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن المتحف المصري بالتحرير استقبل دكتور مانويل بيزاروا، وزير الصحة البرتغالي، والوفد المرافق له، وذلك ضمن جولاته في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة، خلال زيارته الحالية لمصر. وحضر اللقاء السفير البرتغالي في القاهرة.

وأضافت وزارة السياحة في بيان صحفي، الخميس، أن الدكتور علي عبدالحليم مدير عام المتحف كان في استقبال وزير الصحة البرتغالي والوفد المرافق له، حيث قدم لهم شرحاً مفصلاً عن تاريخ المتحف، وما يحتويه من كنوز وقطع أثرية فريدة ومتميزة وكذلك مشروع تطويره.

قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون

وأشارت الوزارة إلى أن أحمد سمير أمين الآثار بالمتحف المصرى بالتحرير اصطحب الضيوف، في جولة داخل قاعات المتحف تضمنت كنوز يويا وتويا أجداد الملك إخناتون وقاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون وقاعات الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى مكان عرض تمثال الملك زوسر من الأسرة الـ 3، وهو أقدم تمثال بشري بالحجم الطبيعي ، وتمثال الملك خفرع باني الهرم الثاني ، والتمثال الشهير للملك منتوحتب الثاني من الدولة الوسطى، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أنه تم خلال زيارة وزير الصحة البرتغالي للمتحف المصري بالتحرير، تدوين كلمة في دفتر الزوار تعبر عن إعجابه بالحضارة المصرية العريقة ومقتنيات المتحف الأثرية المتميزة، كما التقط الصور التذكارية داخل المتحف تخليدًا للزيارة.

وعلى هامش هذه الزيارة، التقى الدكتور علي عبد الحليم، وزير السياحة والآثار، السفير البرتغالي لبحث سبل التعاون في مجال علم المتاحف والعرض المتحفي، وتبادل الخبرات بين الجانبين.