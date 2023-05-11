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«الصحة»: الرئيس السيسي وضع القضية السكانية ضمن أولويات الدولة

كتب:

محمد عزالدين
11:10 م | الخميس 11 مايو 2023
الدكتور حسام عبد الغفار

الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع المشكلة السكانية كأحد أولويات الدولة المصرية، ليس فقط على مستوى عدد السكان، لكن لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تحسن معيشة المواطن المصري.

حياة كريمة للمواطن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاستراتيجية القومية للسكان تستهدف الغاية الأسمى، وهي توفير حياة كريمة للمواطن المصري في صحته وتعليمه ودخله ومسكنه وملبسه.

وتابع أن الدولة أيضا تضع صحة الأم والطفل ضمن القضية السكانية مثل الأمراض التي تصيب الأمهات والأطفال والارتقاء بصحتهم، ومواجهة وفيات الأمهات بسبب الولادة في سن غير مناسبة، وعدم وجود فترات بينية كافية بين الولادات.

الوعي للأسرة المصرية

وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على توفير الوعي للأسرة المصرية من خلال مشروع تنمية الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة التي تمكن الأسرة المصرية من تحقيق معدلات إنجابية تتناسب مع صحتها، وتمكينهم من الوصول لهذه الوسائل وبيان الأفضل وتوزع بشكل مجاني في كل المستشفيات التابعة للدولة.

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بقلم محمد عزالدين