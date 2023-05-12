رسوم ترخيص المحال التجارية في القرى والنجوع.. تبدأ من 1000 جنيه

تواصل المحافظات تلقى طلبات ترخيص الأنشطة التجارية وعددها 316 نشاطا وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وحددت اللائحة التنفيذية للقانون رسوم ترخيص المحال العامة بالقرى والنجوع، وتتحدد وفق مساحة المحل وعدد الرواد المترديين على المكان ونوع النشاط.

أقل رسم ترخيص محل 1000 جنيه

وفيما يتعلق بمساحة المحل داخل القرى والنجوع من متر إلى 15 متر وعدد الزبائن الذين يتسع لهم المكان من شخص إلى خمسة أشخاص يكون رسم المعاينة للنشاط الذى لا يمثل خطورة 75 جنيها، ورسم المعاينة لنشاط يمثل خطورة 100 جنيه ورسم معاينة التراخيص السارية غير المستوفاة للاشتراطات 50 جنيها، بينما رسم ترخيص المحل في تلك الحالة للنوع الذى لا يمثل خطورة 1000 جنيه، ورسم ترخيص المحال التي تمثل خطورة 1250 جنيها، ورسم المحل للتراخيص السارية 1000 جنيه، ورسم الترخيص المؤقت 1000 جنيه، ورسم ترخيص تعديل المحل المرخص أو إضافة نشاط 1000 جنيه، ورسم التنازل عن الترخيص 400 جنيه، ورسم الحد الأدنى لتقديم الخدمة بالجنيه 800 جنيه.

رسم المعاينة للمحال

أما رسم ترخيص المحال التجارية التي تتراوح مساحتها من 16 إلى 30 متر في القرى والنجوع وعدد الزبائن من 6 إلى 10 أشخاص يكون رسم المعاينة للنشاط الذي لا يمثل خطورة 100 جنيه، ورسم المعاينة للنشاط الخطر 125 جنيها، ورسم المعاينة للتراخيص السارية 75 جنيها، ورسم ترخيص المحل الذي لا يمثل خطورة 1100 جنيه، ورسم ترخيص المحل الذي يمثل خطورة 1500 جنيه، ورسم التراخيص السارية 1100 جنيه، ورسم التراخيص المؤقتة 1100 جنيه، ورسم ترخيص تعديل المحل أو إضافة نشاط 1050 جنيه، ورسوم التنازل عن رخصة 450 جنيها.

وفيما يتعلق برسم ترخيص المحال التجارية التي تتراوح مساحتها بين 31 و50 مترا في القرى والنجوع يكون رسم المعاينة 125 جنيها للأنشطة التي لا تمثل خطورة، ورسم المعاينة للأنشطة التي تمثل خطورة 150 جنيها، ورسم معاينة التراخيص السارية 100 جنيه، ورسم ترخيص المحل الذي لا يمثل خطورة 1200 جنيه، والنوع الذي يمثل خطورة 2000 جنيه، ورسم التراخيص السارية 1200 جنيه ورسم إضافة نشاط أو تعديل ترخيص 1100 جنيه ورسم التنازل عن ترخيص 500 جنيه.

وفيما يتعلق بترخيص محل بمساحة 91 مترا فأكثر بالقرى والنجوع يكون رسم المعاينة للنشاط 200 جنيه، ورسم الترخيص للمحل الذي لا يمثل خطورة 2000 جنيه، والنشاط الذي يمثل خطورة 2500 جنيه، ورسم التراخيص السارية 2000 جنيه، وتعديل نشاط أو إضافة نشاط 1200 جنيه ورسم التنازل عن الترخيص 800 جنيه.