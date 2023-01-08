اشتراطات تركيب الكاميرات في الأنشطة التجارية.. منها القدرة على تسجيل الفيديو

أقر قانون المحال العامة ضرورة تركيب كاميرات مراقبة في مختلف الأنشطة التجارية، من محلات ومطاعم ومقاهي وورش وخلافه.

ومن الاشتراطات التي أقرها قانون المحال التجارية بشأن تركيب كاميرات مراقبة ما يلي:

- التركيز على مداخل ومخارج المحال التجارية.

- التركيز على أماكن التعامل مع الجمهور.

- جميع أماكن التعاملات المالية (الخزينة – الكاشير).

- واجهة المحال التجارية.

قانون المحال العامة

- مناطق التفريغ والتحميل (المخازن) إن وجدت، ويجرى الاعتماد بشكل أساسي فى التغطيـة علـى الكاميرات الثابتـة، واسـتخدام نظيرتها المتحركة للحصول على صورة عامة view Over، وتفاصيل أدق في حالة الحاجة لذلك.

- يفضل أن تكون الكاميرات الثابتة مزودة بخاصية الرؤية الليلية.

- تسجيل كاميرات نظام المراقبة التليفزيونيـة لمـدة 15 يـوما بأعلى جـودة للكاميرات، طبقا للمواصفات الفنية.

- يفضل استخدام مانع انقطاع الكهربـاء UPS، لـضمان الحفـاظ علـى كفـاءة عمل النظام.

- يفضل توفير إضاءة مناسبة في مواقع تغطية الكاميرات للحصول على صورة واضحة.

- القدرة على تسجيل الفيديو على أي وسيلة تسجيل قياسية كالقرص الـصلب أو مصفوفة التخزين أو وحدة التخزين الشبكية أو وحدة تخزين شبكات الفيديو أو وحدة التخزين الملحقة بالشبكات.

- القدرة على تسجيل الفيديو وعرض المادة المسجلة والعـرض الحي فـي نفس الوقت.

- عدم تداخل عمليات الفيديو مع التسجيلات الأخرى.

- عرض المادة المسجلة والرؤية الحية وتسجيل الفيديو بدون توقف.

- يدعم تسجيل الحدث القائم، والتسجيل على مدار 24 ساعة.

- القدرة على تسجيل كل الكاميرات لمدة ١٥ يوما علـى الأقـل بمعـدل ٢٥صورة في الثانية الواحدة لكل الكاميرات، وبأعلى دقة للكاميرا.

- دعم خاصية التكبير الرقمي.

- يدعم التطبيق القدرة على التحكم وبرمجة أي بروتوكول للكاميرات خـاص بتحريك الكاميرات المتحركة في كل الاتجاهات وخاصية التكبير البصري كما يدعم بعض الخواص.

- تحريك الكاميرا يمينا ويسارا وأعلى وأسفل، والتحكم في وظائف العدسات وبرمجة مواضع الحركة للكاميرات يدوية أو تفعيلها مع التحذيرات.

- التحكم الأوتوماتيكي في الكاميرا من خلال إشارة التحذيرات.

- القدرة على تخزين عدة مسارات لحركة الكاميرات، والقدرة على ضبط التكبير البصري للعدسات.

- القدرة على إظهار أو إخفاء البيانات على الشاشة.

- وجود مؤشر مرئي للإفادة بعملية التسجيل.

- وجود مؤشر يفيد بقطع الإشارة حال حدوثها أو حال حدوث أي عطل فنى.

- تخزين سجل عمليات المستخدم والأعطال.

- عرض المعلومات على شريط الحالة متضمن الوقت والتاريخ.

- دعم التوصيل بشاشة للعرض والتحكم.

مواصفات الكاميرا المتحركة

- سواء داخلية أو خارجية أو ليلي أو نهاري حجم حساس الضوء لا يقل عن ١/٣ بوصة.

- خاصية التحكم في درجة الصورة ودقة الصورة لا تقل عن 640 × 480 بيكسل.

- زاوية الدوران الأفقية 360 درجة مستمرة وبدون توقف و زاوية الدوران الرأسية 90/180 درجة مع إمكانية عكس الصورة.

- تدعم خاصية درجة توازن متغيرة عريضة وضبط توازن اللون الأبيض والتحكم في قوة الصورة، ويفضل إمكانية ضبط البعد البؤري أوتوماتيكيا أو يدويا.

- خاصية التقاط الصورة الزمني الإلكتروني أوتوماتيكيا.

- درجة حرارة التشغيل من صفر درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية.

مواصفات الكاميرا الثابتة

- حجم حساس الضوء لا يقل عن ١/٣ بوصة.

- دقة الصورة لا تقل عن 640 × 489 بيكسل