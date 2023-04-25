خطوات استخراج ترخيص بناء بالتعلية.. شهادة صلاحية ورسومات هندسية

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحافظات متابعة إجراءات تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة في المدن والأحياء، أما القرى فتخضع لقانون البناء الموحد.

مواجهة مخالفات البناء

وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات تكثيف الحملات لمواجهة مخالفات البناء أولا بأول ومنع أي تعديات أو ظهور عشوائيات مع تنفيذ القانون على المخالفين بشكل سريع، واتخاذ ما يلزم حيث تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الموقف أولا بأول في المحافظات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

رخصة بناء بالتعلية

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء بالتعلية فهي تتطلب الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- سند الملكية.

- أصل التوكيل من المالك للمهندس أو المكتب الهندسي.

-صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس أو المكتب القائم بأعمال الاعتماد.

-طلب ترخيص بالأعمال المطلوبة معتمد من نقابة المهندسين.

- طلب حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه باللائحة.

- شهادة صلاحية الأعمال الترخيص موقعه من المهندس والمكتب الهندسي.

- أصل بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

- شهادة المتغيرات المكانية: الإحداثيات.

- إيصال توريد الدمغة الهندسية من نقابة المهندسين.

- تقرير استشاري أو مكتب هندسي يفيد بأن النظام الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة.

- صورة من شهادة الاستشاري المعتمدة من نقابة المهندسين لأي تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري.

- عقد المقاولة.

- عقد الإشراف.

- توصيف اللوحات المعمارية والرسومات الهندسية.

- صورة من الرسم المساحي الخاص بالقطع المفردة.