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إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن في رام الله

كتب:

أ ش أ
02:34 م | الجمعة 12 مايو 2023
أحد قوات الاحتلال

أحد قوات الاحتلال

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم، خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة «سلواد»، شرق رام الله بوسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة «الشقارة»، الواقعة بين بلدتي «سلواد ودير جرير»، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين عدد من الشبان الذين تصدوا لهم.

وأضافت المصادر أن مستوطنا أطلق النار صوب الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم بعيار ناري، نقل على إثره إلى مركز طوارئ بلدة سلواد، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة على الفور لتأمين الحماية للمستوطنين.

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