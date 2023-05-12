«القاهرة الإخبارية»: صواريخ غزة تشعل الحرائق في عسقلان وسديروت

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باندلاع حرائق في عسقلان وسديروت، اليوم، إثر ضربات صاروخية من غزة، فيما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية موسعة، وأمر بإلحاق أضرار «جسيمة» بحركة الجهاد الإسلامي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

صفارات الإنذار الإسرائيلية

وأفادت التقارير بسقوط صاروخ على منزل في مستوطنة «نير عام»، قرب قطاع غزة، اليوم، فيما دوت صفارات الإنذار الإسرائيلية للتحذير من ضربات صاروخية في المستوطنات في غلاف قطاع غزة، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أي أضرار، وتم إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية، اعترضت القبة الحديدية بعضًا منها، وأصابت إحدى القذائف دفيئة زراعية في عسقلان.

قذائف صاروخية

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، قذائف صاروخية صوب المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر، ردًا على قيام طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، سلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة، فالقصف خلّف أضرارًا مادية في الأماكن المستهدفة وفى بعض منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات