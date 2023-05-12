ندوات تثقيفية عن مسار رحلة العائلة المقدسة لرفع الوعي السياحي بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية تنظيم ندوات تثقيفية لرفع الوعي السياحي لطلاب المدارس والجامعات وتعريفهم بما تمتلكه المحافظة من إرث ثقافي وسياحي فريد من نوعه، وذلك لاحتوائها على مناطق أثرية ترجع لمختلف العصور، موجهًا بتكثيف الندوات لنشر الوعي السياحي والتعريف بمقومات الجذب السياحي، وخاصة مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة الذي يضع محافظة أسيوط على خريطة السياحة العالمية.

الندوات التثقيفية

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنظيم العديد من الندوات التثقيفية، بالتعاون بين الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لتنشيط هذه الصناعة الهامة والتي تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي المصري، موجهًا بالتوسع فى عقد بروتوكولات تعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وجامعتي أسيوط والأزهر لعقد ندوات تثقيفية وتنظيم رحلات وفعاليات لتوعية الطلاب بأهمية دور السياحة وتأثيرها في الاقتصاد المصري وتعريفهم بآثار بلدهم ورفع الوعي السياحي لديهم، خاصة وأن قطاع السياحة لا يقل في أهميته عن القطاعات التنموية الأخرى.

مسار رحلة العائلة المقدسة

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بكلية العلوم جامعة الأزهر تحت عنوان «مسار رحلة العائلة المقدسة والسياحة»، تناولت شرح أهمية مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والطرق التي يمكن أن يساهم فيها الطالب والمواطن في تنشيط الحركة السياحية، وتم مناقشة الطلاب وعمل مسابقات وتوزيع هدايا تذكارية على الفائزين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الهيئة في عقد الندوات وتنظيم الرحلات والعديد من الفعاليات لرفع الوعي السياحي لدى أبناء المحافظة.