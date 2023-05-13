«أحمد» فنان مُبدع يُحول الجدران للوحات فنية: بهجة الأطفال بالدنيا

حاملًا ألوانه ومعداته، يطوف الرسام أحمد صبحي جميع المحافظات لتحويل الجدران إلى لوحات فنية، تارةً إلى غابات وحديقة حيوانات ورسومات كرتونية مبهرة للأطفال، وأخرى مناظر طبيعية وأشكال هندسية وديكور في باقي الجدران، بعدما تطورّت هوايته منذ الطفولة وأصبحت مصدر الرزق له.

ردود أفعال الأطفال على الصورة، وبهجتهم فور رؤيتها وحرصهم على التقاط صورة معي هو أهم شئ بالنسبة لي وينسيني أي مجهود.. بهذه الكلمات وصف أحمد شعوره حول عمله في الرسم على الجدران.

موهبة الرسم أصبحت مهنته الأساسية

ويروي أحمد صبحي، بداية احترافه للرسم في حديثه لـ«الوطن»، قائلًا أنّه من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان موهوبًا في الرسم منذ طفولته، وكانت تلك الموهبة تتطور اليوم تلو الآخر، حتى عام 2012 حينما فوجئ بأصدقائه يطلبون منه الرسم لهم في منازلهم، وكانوا ينبهرون برسوماته.

بحث عن شيئ مميز ومختلف

ويشير إلى أنّه قرر أن يحول هوايته إلى حرفة له، لكنه اكتشف وجود عشرات الرسامين المميزين في السوق المصري، لذلك بحث عن شيئًا يجعله مميزًا ومختلفًا، فقرر احتراف فن الرسم بأسلوب الـ Air brush وهي تقنية صعبة إلى حد ما لكنها مميزة، موضحًا أنّ الغلط في الرسم بها يضطره إلى أنّ يمحي ويعيد الدهان مجددًا، ولكنه احترفها قبل سنوات.

تمرن 4 سنوات على مسدس الهواء

ويكشف أنّه بدأ العمل كرسَام بالفعل في عام 2012 ثم توقف عن العمل حتى عام 2016 واستغرق 4 سنوات كاملين في التدرب على الرسم بمسدس الهواء حتى احترفه بصورة كبيرة، وكان كل ما يفكر فيه أن يكون له طابع خاص ومميز في رسوماته يجعل كل من يراه يعرف أنّ هذا هو رسم أحمد صبحي.

رسومات الأطفال الأكثر قربًا لقلبه

ويوضح أنّ أكثر ما يسعد قلبه هي رسومات الأطفال ليس فقط لسهولتها لكونها لا تتخذ وقتًا طويلًا لكنه يشعر بالبهجة من فرحة الأطفال ونظراتهم وردود أفعالهم التلقائية فور رؤية غرفهم بعد رسمها وانبهارهم بها، مؤكدًا أنّ أكثر ما يسعده وأصبح ينتظره بعد انتهاء رسوماته هو رغبة الأطفال في التقاط صورة معه ومع الرسمة.

الأسعار تبدأ من 50 جنيهًا للرسمة

ويبين أن الرسم على الجدران هو أحد فنون الهاند مؤيد لذلك يكون مميزا أكثر من الرسومات المطبوعة أو ورق الحائط، كما أن أسعاره في متناول الجميع حيث يبدأ سعر الرسمية من 50 جنيها ويتحدد السعر بحسب الرسمية والمساحة، مشيرا إلى أنه يرسم أي شيء مهما كان، موضحا أن أغرب شيئا قام برسمه كانت مغسلة سيارات.

احترف الرسم في دقائق معدودة

ويلفت أحمد إلى أنّه في بداية الأمر كان غير قادرًا على تحديد الوقت الذي سيتخذه في رسم الشكل المطلوب لكن الآن بعدما احترف الرسم أصبح قادرًا على تحديد الوقت بالدقيقة، مُشيرًا إلى أنّ أكثر ما يميز رسوماته هو استخدامه لألوان الدوكو أكليرك التي تستخدم لدهان السيارات التي تجف بعد 5 دقائق من الرسم بها، كما أنّها تظل كما هي لا تهبت لمدة تتجاوز الـ 10 أعوام.

يرسم بالمجان لدور الأيتام

ويضيف أنّه من شدة حبه في رسومات الأطفال قرر إطلاق مبادرة لإسعاد أطفال دور الأيتام من خلال الرسم على جدرانها بألوان وأشكال كرتونية مبهجة بالمجان دون تكليف دار الأيتام أي نفقات، مُؤكدًا استعداده السفر إلى محافظة لفعل ذلك، قائلًا: «ده أقل واجب أقدر أقدمه لإسعاد أطفال دور الأيتام ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم».