قافلة طبية جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، في تنظيم قافلة طبية جديدة توجهت إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل متميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

الكشف على 80 أسرة

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ80 أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية بقريتي كفور بلشاي و كفر المحروق مركز كفر الزيات، وكوم عبود مركز بسيون، وسبطاس مركز طنطا، وذلك من أجل تخفيف العبء علىهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

12 عيادة تخصصية

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية كالكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافه الي العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها .

ووجه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى طنطا الجامعي وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب اساسي لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

مشروعات خيرية

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية في محافظة الغربية ومنها بجانب تنمية القري الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضي القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدي أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.