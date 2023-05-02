فنان إسباني يصمم استعراض «بحثًا عن الروح المصرية».. يُعرض في متحف الحضارة

يقدم الفنان الإسباني داني بانولو، اليوم، بمتحف الحضارة، استعراضًا من تصميمه وإخراجه بالتعاون من فنانات من مصر بعنوان «بحثًا عن الروح المصرية»، يسلط الضوء على تقاليد وجوهر الرقص المصري.

وذكر بيان صادر عن السفارة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنَّ هذا العرض العالمي يقدم لأول مرة بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة، وبرعاية ملحقية الشؤون الثقافية والعلمية في سفارة إسبانيا بالقاهرة، ويشارك فيه طالبات شابات من معهد تقسيم.

الأثر الثقافي لقدامى الرحالة الإسبان إلى مصر

وأشار البيان، إلى أنَّ عرض «بحثًا عن الروح المصرية» يتضمن عناصر من الرقص المصري التقليدي والتأثيرات المعاصرة، ويسلط الضوء على الأثر الثقافي لقدامى الرحالة الإسبان إلى مصر، مثل المرسي أبو العباس الذي انتقل من مدينة مرسية (إسبانيا) في القرن الثاني عشر ليستقر في الإسكندرية.

دمج أنماط أداء مختلفة وربطها بعالم الفن المعماري

وأوضح البيان، أنَّ داني بانولو أقام العديد من الأعمال وورش العمل الفنية في مصر، بالتعاون مع فنانين مصريين من محترفي الرقص التقليدي والمعاصر، حيث تم دمج العناصر التقليدية والحديثة، كما صمم وأخرج العرض الفني بعنوان «حسن فتحي: معمار فن الباليه»، الذي قدم في المتحف القومي للحضارة المصرية في 12 ديسمبر الماضي، وحظي بترحيب من الجمهور بفضل قيمته الفنية وقدرته على دمج أنماط أداء مختلفة وربطها بعالم الفن المعماري للمهندس المصري الشهير حسن فتحي.