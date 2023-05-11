حبس عنصر إجرامي هارب من أحكام جنائية في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، صباح اليوم، حبس عنصر إجرامي خطير 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد سقوطه في قبضة الشرطة أمس الأربعاء.

ألقت وحدة مباحث فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبة للتنفيذ عليه في حكمين جنائيين، أحدها حكم بالمؤبد، وذلك ضمن حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام.

ورصد ضباط المباحث الجنائية تحركات للمتهم في الفترة الأخيرة في منطقة فنارة مقر إقامته بعد هروبه من الأحكام الصادرة ضده، فيما نجحت حملة مكبرة بقيادة النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد، من القبض على المتهم.

المتهم محكوم عليه في قضايا مخدرات وسرقة

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم يدعي «إسلام. ر»، عاطل، ومسجل خطر والمحكوم عليه في عديد من القضايا ما بين مخدرات وسرقة بالإكراه، قضت فيهما محاكم الجنايات في الإسماعيلية بالحبس بالمؤبد و15 سنة.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهم له معلومات جنائية ومقيم بشارع بقرية فنارة دائرة مركز فايد ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي سرقة بالإكراه ومخدرات، بعد رصد تحركاته وتردده على بعض المناطق بدائرة المركز.

وكانت نجحت وحدة مباحث مركز فايد في الإسماعيلية في ضبط عدد من العناصر الاجرامية وخاصة مروجي المواد المخدرة ومداهمة إحدي بؤر تصنيع الهيروين بمنطقة سرابيوم وضبط اثنين من المسؤولين عن المصنع.