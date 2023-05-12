القبض على المتهمين بسرقة السيارات في الإسماعيلية
كتب:
محمد بركات
11:34 ص | الجمعة 12 مايو 2023
سيارة شرطة
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة سرقة بعض المحتويات الخاصة بإحدى السيارات بالإسماعيلية .. وضبط مرتكبى الواقعة
تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بسرقة ( بطارية - بعض المحتويات) الخاصة بسيارته .أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" -مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن ( السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة -والمسروقات) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.