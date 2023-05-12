رئيس حزب الكتائب اللبنانية: تكثيف الاتصالات لإحداث تقدم بملف انتخاب رئيس جديد للبلاد

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إن الاتصالات ستتكثف أكثر خلال الأيام المقبلة في محاولة لإحداث تقدم في ملف انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأضاف الجميل - في تصريحات له اليوم - أن حزبه سيتواصل مع الجميع في جهد متواصل انطلاقا من الاجماع على ضرورة الاسراع بالوصول الى نتائج سريعة.

وشدد على أن اللقاءات بين الفرقاء السياسيين ستتكثف خلال الأيام المقبلة من أجل الوصول الى حلول لأن الوقت الذي يهدر من دون معالجة للمشاكل النقدية والاقتصادية والمالية يضعف فرص استعادة المودعين أي حق من حقوقهم.

كل يوم يكلف لبنان بين 80 و100 مليون دولار للحفاظ على سعر الصرف

واعتبر أن ما تبقى من أموال في المصرف المركزي يتم استنزافه بمبالغ هائلة، معتبرا ان كل يوم يكلف لبنان بين 80 و100 مليون دولار للحفاظ على سعر الصرف، مؤكدا أن هذه الأموال هي من أموال المودعين.

وقال الجميّل إن الوقت ليس لصالح اللبنانيين، مشددا على حرص حزبه على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن ورفض الاستسلام للأمر الواقع ومنطق التعطيل.

وأضاف أن تحقيق الاختراق في الملف الرئاسي يدفع نحو إنجاز استحقاق مهم وهو تعيين حاكم مصرف لبنان بعد نحو شهرين، مؤكدا رفضه أن يتم هذا الأمر خارج الأصول الدستورية اي بغياب رئيس الجمهورية.

انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت يجنب لبنان مخالفة الدستور

وجدد رفضه لممارسة الحكومة لصلاحيات لا تملكها كونها حكومة مستقلة، ولا يجوز لها اتخاذ أي قرارات تأسيسية للمستقبل، مشيرا إلى أن تجنب هذا الأمر يقتضي انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت حتى لا يضطر لبنان لمخالفة الدستور والذهاب نحو اجتهادات غير دستورية.

وأوضح أن الحكومة لا تستطيع الاجتماع بغياب الرئيس ولا المجلس النيابي يستطيع التشريع.