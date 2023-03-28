«الكتائب اللبنانية»: حضرنا جلسة اللجان المشتركة لحماية حق الانتخابات البلدية

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، إن ما حدث اليوم في الجلسة المشتركة للجان النيابية يعد أمرًا خطيرًا ولا يجوز أن يمر، وذلك في إشارة إلى النقاش الحاد والمشادة الكلامية خلال الجلسة بينه وبين النائب علي حسن خليل، بمجلس النواب اليوم.

أزمة الانتخابات البلدية في لبنان

وأضاف الجميل - في مؤتمر صحفي - أنه حضر جلسة اللجان اليوم للتأكيد على أن عدم حدوث الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في شهر مايو المقبل سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد، لافتًا إلى أن هناك عدة طرق أمام الحكومة لإجراء الانتخابات البلدية، مستشهدًا بقيام مصرف لبنان بضخ 27 مليون دولار يوميًا لمنصة صيرفة لتهدئة سعر الصرف، مشددًا على أن هناك عددًا من الطرق للتمويل خصوصًا أن المبلغ المطلوب هو 8 ملايين دولار وهو ربع ما يدفعه مصرف لبنان يوميًا.

وقال: «جئنا لحماية هذا الاستحقاق البلدي والاختياري لأن موقفنا أن المجلس هو هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع والمسؤولية تقع على الحكومة التي لا يمكنها أن تؤمن تمويلاً للانتخابات البلدية فيما تجد تمويل لأمور أخرى».

وأعرب الجميل عن تخوفه من عدم إجراء الانتخابات البلدية، مؤكدًا أن الجلسة شهدت منذ بدايتها توترات، لم يفصح عنها، مشددًا على أنه سيعرض على رئيس مجلس النواب نبيه بري كافة المعطيات لبحث كيفية التعامل مع هذا الأمر.

ورأى الجميل أن البلد بخطر والناس والوضع الاقتصادي بخطر وكذلك المؤسسات، مشددًا على أن ما حدث اليوم خطير.