نشرة أخبار دولية: إطلاق نار شرق لبنان.. وقرار لـ«ماسك» يصدم رواد تويتر

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين امنية وسياسية، كان من أهمها إطلاق نار بين قوة من الجيش اللبناني وسملحون، فيما لقى رئيس دائرة مكافحة المخدرات التابع لحرس الحدود بهرمزكان الإيرانية، مصرعه خلال اشتباك مسلح.

أبرز أحداث العالم خلال الساعات الـ24 الماضية

ونرصد أبرز أحداث العالم خلال الساعات الـ24 الماضية كما يلي:

في لبنان، أصيب 3 أشخاص بينهم عسكريين اثنين، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش ومسلحين في بعلبك شرقي البلاد، وضبطت قوة من الجيش اللبناني، أمس الأول الأحد، أسلحة حربية، وأشارت قيادة الجيش في بيان، إلى إلقاء القبض على مطلوب يدعى «ع. إ» للاشتباه بمشاركته في إطلاق النار على الدورية، وضبط بحوزته سلاح حربي نوع كلاشينكوف وكمية من المخدرات والذخائر الحربية.

كما ضبطت قوة من الجيش اللبناني، سيارة رباعية الدفع وعثرت داخلها على سلاح حربي «ب ك س»، وسلاحين حربيين «كلاشينكوف»، و3 قذائف «آر بي جي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إيران، لقي العقيد مسعود بركاس، رئيس دائرة مكافحة المخدرات التابع لحرس الحدود بمحافظة هرمزكان الواقعة جنوب البلاد، مصرعه خلال اشتباك مسلح، مع عصابة من المجرمين ومهربي المخدرات في مياه الخليج أمس الاثنين، وفقا لما أعلنه قائد حرس الحدود العميد بهادر إسماعيلي.

وفي سياق ملف الاتفاق النووي الإيراني، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أنه يجري العمل على إعادة جميع الأطراف للاتفاق مرة أخرى، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

أما بالجزائر، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء أمس الاثنين إلى البلاد في زيارة رسمية تعد ثانية لمسؤول سعودي رفيع في غضون أسبوع، بعد زيارة رئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد بن إبراهيم.

وحمل بن فرحان، من ولي العهد، رئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان إلى الرئيس عبد المجيد تبون، تخص الدعوة الرسمية للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في العاصمة «الرياض» في 19 مايو الجاري.

رئيس تونس يشدد على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد

وفي تونس، شدد الرئيس قيس سعيد، خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، إن بلاده تواجه تحديات كبيرة، معربا عن يقينه من رفع التحدي. وفي لقاء آخر جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، شدد سعيد، على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد.

وقال سعيد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو، إن لا شيء يمكن تحقيقه، بدون قضاء مستقل وناجز وعادل،

وفي اليمن، أصدَر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي قراراً بإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس وعين 3 نواب هم عبد الرحمن صالح زين المحرمي، وفرج سالمين محمد البحسني، وأحمد سعيد بن بريك.

تعيين 23 عضوا في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي

وشمل قرار الزبيدي، تعيين 23 عضوا في هيئة رئاسة المجلس، كما أصدر قرار آخر تضمن تعيين 11 شخصية لرئاسة الهيئات المساعدة.كما أعلن المجلس، مع مكونات سياسية ميثاق وطني تضمن مشروعا لإقامة دولة فيدرالية جنوبي اليمن.

وفي الولايات المتحدة، يعتزم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري، مايكل ماكول، استدعاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن لجلسة استجواب لازدرائه الكونجرس خلال تحقيق بسحب القوات من أفغانستان، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وبفرنسا، سلط الوكيل السابق لمديرية الأمن العام في فرنسا،الذي يحمل الاسم المستعارريتشارد فولانج، في مذكرات بعنوان «44 سنة في الإدارة العامة للأمن الخارجي»، وثقتمهامه في إفريقيا، الضوء على العلاقات المضطربة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة.

وفي تايوان، قال وزير دفاع جزيرة تايوان، تشيو كو تشنج، إن «تايبيه»، تتوقع، حصولها على أسلحة بقيمة نصف مليار دولار من واشنطن في 2023 حتى تعوض التأخير في شراء الأسلحة، وفقا لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية.

وفي كندا، طردت السلطات الكندية، دبلوماسيا صينيا بعد مزاعم قيامه بالتدخل السياسي، وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، في بيان، إن «أوتاوا»، قررت اعتبار تشاو وي شخصا غير مرغوب فيه، فيما قالت السفارة الصينية، لدى «أوتاوا»، في بيان، إن الإجراء ينتهك بشكل خطير القانون الدولي ويقوض العلاقات بين البلدين عمدا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وحذرت مجموعة من الوزراء في الحكومة من مغبة عدم الإٍسراع في تعزيز إجراءات الأمان المتعلقة بتطبيق التراسل «واتساب» والمخاوف المرتبطة بانتهاك الخصوصية.

وفي نبأ صادم لمستخدمي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن المنصة ستحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.