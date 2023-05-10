بدء تلقي طلبات المشاركة في معرض لبنان الدولي للكتاب 2023

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، مستجدات الاستعدادات لإقامة معرض لبنان الدولي للكتاب، الذي تنظمه نقابة اتحاد الناشرين في لبنان، بالتشارك مع وزارة الثقافة اللبنانية، تحت عنوان «معرض لبنان الدولي للكتاب» المزمع إقامته في الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر 2023 في مركز الفوروم دي بيروت (Forum De Beirut).

وكشف اتحاد الناشرين العرب في بيان، عن بدء تلقي طلبات التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض، مع العلم بأنه تقرر منح جميع أعضاء اتحاد الناشرين العرب المسددين لالتزاماتهم المالية السنوية للاتحاد، خصمًا خاصًا مقداره 25% من سعر المتر، والبالغ 90 دولارا أمريكي.

معرض لبنان للكتاب

قالت الصفحة الرسمية لمعرض كتاب لبنان للكتاب، إن نقابة اتحاد الناشرين في لبنان بالتشارك مع وزارة الثقافة اللبنانية، تطلق معرض لبنان الدولي للكتاب في دورته الثامنة في الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر 2023، في مركز الفوروم للمعارض والمؤتمرات في بيروت Forum de Beirut.

وتابع: رغم ما يشهده وطننا من أوضاع ضاغطة، نؤمن بأنها مرحلية، وستمّر، تتبدّى أهمية الكتاب منطلقاً لما يستحق إنساننا؛ وبفعل تحدًّ وواجب إنساني ووطني، نرفع الكتاب عالياً نعَّبر به عن إيماننا بهذا الوطن وحَّبنا له. وتأكيداً على دور بيروت، عاصمة الثقافة وعروس المدائن، فالكتاب يستحق أن يحتفى به، وليس أحقّ من النقابة والوزارة بالتصدّي لهذه المهمة لبقى لبنان وطن الحرف.