مطرب الأوبرا ياسر سليمان يُحيي حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية الثلاثاء المقبل

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين وسكرتير العام المساعد، أن مطرب الأوبرا ياسر سليمان سوف يُحيي حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية المقرر إقامته في السادسة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 16 مايو، بمسرح النقابة.

نقابة الصحفيين

والتقى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المطرب ياسر سليمان خلال زيارته لنقابة الصحفيين، أمس، بحضور دعاء النجار، عضو المجلس، والزميل نادر أحمد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأكدوا خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الطرب المصري الأصيل للارتقاء بالذوق العام.

وأوضحت «النجار» أنه من المقرر إهداء درع النقابة للمطرب ياسر سليمان تقديرًا لما يقدمه من فن راقٍ يعد علامة في إعادة إحياء التراث المصري.

جوائز الصحافة المصرية

وأضافت «النجار»، أن الحفل سيشهد تكريم الزملاء الفائزين بجوائز الصحافة المصرية، وعدد من رواد المهنة والحاصلين على رسائل الدكتوراه والماجستير، والفقرة الفنية التي سوف يقدمها المطرب ياسر سليمان وفرقته الموسيقية، سوف يقدم باقة من أغنيات محمد رشدي وكارم محمود ومحمد قنديل ومحمد عبد المطلب كما سيغني أيضا مجموعة أغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ويذكر أن ياسر سليمان أحد أشهر مطربي دار الأوبرا المصرية والموسيقى العربية، حيث عُرف بالأغنيات الطربية الشهيرة لقامات الفن المصري الأصيل، كما بدأ مشواره الغنائي من مسابقات وحفلات الجامعة والتي حصل فيها على المركز الأول لعدة سنوات، وبعدها التحق بفرقة نادي الصيد ومن ثم الفرقة المصرية بقيادة المايسترو فاروق البابلي، والذي رشحه بعد ذلك لفرقة التراث بدار الأوبرا المصرية.

في عام 2012 أسس فرقة سواريه لينطلق بعدها في عدد من المهرجانات ومع أغنيات الراحل عبد الرحمن الأبنودي، كما شارك في كل مهرجانات الموسيقى العربية المقامة سنويا بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2016م وحتى الآن، كما مثَّل مصر في العديد من المهرجانات الدولية وكان أبرزها في المكسيك وإسبانيا وإيطاليا وتونس والجزائر والمغرب والعراق ودبي ولبنان والسعودية.