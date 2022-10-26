428 محررا يتنافسون على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة في 2021

أعلنت نقابة الصحفيين غلق باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن الأعمال المنشورة خلال عام 2021، فيما بلغ عدد المتقدمين للمسابقة منذ فتح باب التقديم في 5 سبتمبر 2022، حتى غلق باب التقديم 13 أكتوبر 2022، 428 عملًا.

جوائز الصحافة المصرية

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أن المسابقة شهدت هذا العام إقبالاً كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، إذ تلقت اللجنة 428 عملًا في جميع فروع المسابقة التي تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.

نقابة الصحفيين

وأوضحت المشرف العام على المسابقة، أنه جاري الإنتهاء من تكويد الأعمال؛ تمهيدًا لإرسالها للمحكمين لإختيار الفائز منها، وعقب إعلان النتيجة سيجرى إقامة حفل كبير بمقر النقابة لتكريم الفائزين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، والزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2021.