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نقابة الصحفيين: استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية

كتب:

أحمد البهنساوى
03:32 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين، استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية، من الأحد المقبل حتى الخميس الموافق 13 أكتوبر الجاري، بناء على رغبة الزملاء، وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات.

وأضافت النقابة أنه تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، بمجمع الخدمات بالدور الأول والتقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2021، موضحة أن تفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها يتم التعرف عليها من خلال الدخول لموقع النقابة الإلكتروني أو الضغط هنا.

تقديم أعمال مسابقة جوائز الصحافة 

وتشمل المسابقة 12 فرعاً في مسابقة جوائز الصحافة المصرية «التصوير الصحفي، الإخراج، الكاريكاتير، والتحقيق الصحفي، والحملات الصحفية، الحوار الصحفي، والتغطية الخارجية، والصحافة الاقتصادية، والصحافة الرياضية، والصحافة الثقافية، والصحافة الفنية، وصحافة الفيديو».                                     

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.