تفاصيل مقتل خفير مزرعة في التل الكبير.. المتهم أنهى حياته وسرق دراجته النارية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل خفير خصوصي بالإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما توصلت جهات التحقيق وتحريات الشرطة إلى أن المتهم دخل غرفة الضحية بالمزرعة واعتدى عليه بعصا خشبية، ما أدى لوفاته.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة التل الكبير بالإسماعيلية، فقد كانت بدايتها عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالتل الكبير من مالك شركة استصلاح زراعي يفيد بأنه اكتشف مقتل خفير خصوصي داخل الشركة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

ومن خلال تفريغ الكاميرات في محيط مسرح الجريمة، ومن خلال سؤال شهود العيان وتكثيف التحريات في الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاملا زراعيا، وألقى رجال الشرطة القبض عليه واقتادوه إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كما ضبط بحوزة المتهم دراجة نارية وهاتف محمول خاص بالضحية، وعقب مواجهة جهات التحقيق للمتهم بالجريمة سرد تفاصيل جريمته، وأنه في يوم الجريمة دخل إلى غرفة المجنى عليه داخل المزرعة واعتدى عليه بعصا خشبية، ما أدى إلى مصرعه، وبعد أن أنهى جريمته استولى على الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاصة بالمجنى عليه وفر هاربًا حتى ضبطه رجال الشرطة، وبعد انتهاء جلسة التحقيق أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

العقوبة القانونية المتوقعة

المحامي أحمد عزت أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».