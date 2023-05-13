«أحمد» يخترع أجهزة لدعم ذوي الهمم وتفكيك المتفجرات: محتاج دعم

تحتل محافظة الدقهلية مكانة جيدة بين المخترعين والعباقرة في كل المجالات، وتحديدا التكنولوجية منها، وهذا ما أثبته الشاب المخترع أحمد علي فرج ابن محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومساندته للموهوبين في تحويل مشروعاتهم الصغيرة إلى أصول تجارية تساهم في النهوض بالتكنولوجيا الحديثة.

تمكن أحمد علي فرج، ابن مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، صاحب الـ 24 عاما، من اختراع عدة أجهزة تساعد ذوي الهمم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويسير دون الحاجة للآخرين في مساعدتهم، قائلا لـ«الوطن»: تخرجت في علوم الحاسب جامعة كفر الشيخ، وتخصصت في الدوائر المتكاملة المدمجة، تعني أنها تخص أشياء ملموسة أبرمجها لتقوم بأوامر معينة، على سبيل المثال «الغسالات الأتوماتيك» لها لوحة مبرمجة بواسطتها أعطيها أوامر لتطبيقها.

اختراع للصم والبكم وترجمة الإشارات إلى كلام

يتابع «أحمد» أن «من هذا المنطلق فكرت في اختراع يساعد ذوي الهمم، وبدأت بالصم والبكم، هم يتحدثون بإشارات معينة حتى يفهمهم الآخرون، ففكرت في تحويل هذه الإشارات وترجمتها لكلام، اخترعت قفازات مبرمجة مهمتها تحويل الإشارات إلى كلمات، يرتديها الأصم أو الأبكم وعندما يقوم بعمل إشارات بيديه أثناء ارتداء القفاز تتحول وتترجم إلى كلمات تظهر على شاشة صغيرة في القفاز نفسه وكأنها حلقة وصل مثل فكرة جوجل للترجمة».

اختراع جهازين للأعضاء المبتورة في الجسم

وأضاف «أحمد»: «كذلك فكرت في الأطراف الصناعية تحديدا من أصابهم بتر في أي عضو في جسدهم فاخترعت جهازين أجهزة إلكترونية، وأجهزة ميكانيكية، الفرق بينهما أن الإلكترونية هدفها تستقبل استشعارات من المخ للجسم إلى مكان الجزء المبتور وذلك في حال بتر كف اليد أو الذراع، أما الميكانيكية في حال بتر عقلة إصبع أو إصبع كامل دون الكف الجهاز أو الطرف الصناعي يستشعر من كف اليد نفسها».

عصا للمكفوفين فكرة مستمدة من طائر الخفاش

ولم يكتفِ «أحمد» عند هذا الحد، بل فكر أيضا في مَن فقدوا بصرهم، حيث يقول «المخترع الشاب»: اخترعت عصا للمكفوفين، والفكرة مستمدة من طائر الخفاش، لأنه لا يرى فأنعم الله عليه بأشعة تحت الحمراء غير مرئية عندما يظهر أمام الخفاش عائق ترتد تلك الأشعة على الخفاش، وعلى هذا الأساس ابتكرت فكرة العصا تحتوي على موجات كهرومغناطيسية عندما يستخدمها الكفيف ويظهر أمامه عائق ترتد هذه الموجات محدثة اهتزازات، محذرة الكفيف بأن هناك عائقا ما.

روبوت لتفكيك المتفجرات

وكشف المخترع الشاب، لـ«الوطن»، أنه صمم روبوت على شكل عنكبوت لتفكيك المتفجرات يتم التحكم به عن بعد دون أي تدخل بشري تمكن المتخصصين من فك المتفجرات عن بعد من خلال الروبوت وإدخاله في أماكن الخطر حتى لو انفجر المكان تكون الخسائر مادية لا بشرية.

الاختراعات تكلفتها المادية عالية

وأوضح أحمد أن هذه الاختراعات تكلفتها عالية جدا، تحديدا أنها تحت التجربة ولم أحصل على براءة اختراع حتى الآن، لدي أفكار كثيرة جدا تساعد العامل البشري وتنهض بالتطورات التي تريدها دولتنا ولكن هذه الأفكار بحاجة إلى دعم مادي كبير وحلمي أن يستفيد ذوو الهمم من هذه الأفكار وأن يصل صوتي لدعمي ماديا ومعنويا وتحويل هذه الاختراعات إلى أرض الواقع.