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«حياة كريمة» توفر الأطراف الصناعية لـ500 من ذوي الهمم.. «اجري في الخير»

كتب:

كريم عثمان
09:32 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
تحدي اجري في الخير من مبادرة حياة كريمة

تحدي اجري في الخير من مبادرة حياة كريمة

أعلنت مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم ذوي الهمم من خلال توفير أطراف صناعية وكراسي متحركة، في ظل استمرار العمل الخيري ومساعدة البسطاء والمحتاجين.

«اجري في الخير»

ودعت مبادرة «حياة كريمة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحدي اجري في الخير، لدعم 500 شخصا من ذوي الهمم ومساعدتهم بأطراف صناعية وكراسي متحركة، وطلبت دعم الناس والتبرع من أجل تحقيق ذلك ومساعدة هؤلاء.

وحددت حياة كريمة سعر سهم التبرع بـ300 جنيه، للمتبرعين من أجل دعم ذوي الهمم وتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة لهم من أجل مساعدتهم للتحرك بشكل أيسر، وبغرض أن يعيش هؤلاء حياة كريمة تليق بهم. 

حياة كريمة 

ونشرت مبادرة حياة كريمة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل الدعم: «اتبرع بتكلفة طرف صناعي أو كرسي متحرك لذوي الهمم، احنا داخلين تحدي بدعم 500 شخص، وإحنا قده».

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