صانعة الروبوت «حورس»: ينفذ مهام طبية ووقائية ويحد من انتشار العدوى

قالت الطالبة سما وائل، مخترعة روبوت «حورس»، إن الفكرة جاءتها أثناء فترة الحظر خلال جائحة كورونا، موضحة أن هذا الروبوت يستطيع المساعدة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والأمراض المُعدية بشكل عام، ويمكنه العمل بالمستشفيات أو على أبواب المدارس والمؤسسات الحكومية، لافتة إلى أن الروبوت يحتوي على كاميرا وشاشة خارجية، ويتم التحكم فيه بالكامل عن طريق بلوتوث الهاتف المحمول.

مهام الروبوت حورس

وأضافت «وائل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «EXTRA NEWS»، أن الروبوت بقوم بأكثر من مهمة، إذ أنه يقيس درجة حرارة الإنسان، إلى جانب تعقيمه من خلال أشعة «UV» التي تقضي على الغشاء البروتيني لفيروس، وبذلك يُمنع انتشاره، إلى جانب دوره في التعقيم بالكحول.

التحكم في الروبوت «حورس»

وأشارت، إلى أن الطبيب يستطيع التحكم في الروبوت «حورس»، أثناء تواجده بغرفة أخرى بعيدة عن غرفة العزل التي تضم مرضى فيروس كورونا، وبالتالي يقلل نسب العدوى وانتشار الأمراض بين الطاقم الطبي، موضحة أن أول عرض للروبوت كان عام 2019 في مهرجان العلمين الثاني بحضور رئيس الوزراء، مضيفة أنه من ذلك الوقت وهي تقوم بتطويره حتى وصلت لشكله النهائي بكل الخصائص والمميزات التي يقوم بعملها.