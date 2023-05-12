الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات ذوي الهمم.. اعرف الخطوات والرابط

حددت وزارة الصحة والسكان خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الهمم 2023، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة لجميع المواطنين، مشيرة الى أنه لابد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح لتمكن من الاستعلام بشكل صحيح دون أخطاء، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات ذوي الهمم

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من هنا.

- الضغط على اختيار النتيجة

- إدخال جميع البيانات للراغب على الحصول على السيارة من خلال الرقم القومي صحيحا المكون من 14 رقما.

- إدخال الرقم السري الموجود مع المواطن الراغب في الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين 2023.

- الضغط على زر يحمل اسم «الاستعلام»، يتم الضغط عليه، وبعد ذلك تظهر نتيجة الكشف الطبي.

شروط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين 2023

وحددت وزارة الصحة والسكان في بيان سابق لها مجموعة من الشروط للحصول على سيارة مجهزة للمعاقين وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما.

- أن تكون السيارة مسجلة على اسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.

- ضرورة اجتياز الكشف الطبي كاملا.

- أن يكون الشخص حامل الجنسية المصرية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة مجهزة بضرورة ادخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح حتى يتم تسهيل مهمة إرسال رسالة على الهاتف المحمول بموعد الكشف الطبي في يوم محدد دون خطأ.