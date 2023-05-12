إيلون ماسك يعلن تعيين ليندا ياكارينو رئيسة تنفيذية لـ«تويتر»

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة «تويتر» أن ليندا ياكارينو ستكون هي الرئيسة التنفيذية الجديدة لمنصة «تويتر».

ماسك: ياكارينو ستركز في مهامها بشكل أساسي على العمليات التجارية

وأضاف الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك أن المسؤولة التنفيذية الجديدة ستركز في مهامها بشكل أساسي على العمليات التجارية، بينما سيتولى ماسك بنفسه التركيز على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة للشركة.

وقال ماسك إنه «يتطلع للعمل مع ياكارينو لتحويل المنصة الاجتماعية الشهيرة إلى إكس، تطبيق كل شيء».

وكان إيلون ماسك قد أعلن أمس الخميس، أنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وأنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

ماسك: دوري في تويتر سينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا

وأضاف في تغريدة: «سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر»، غير أنه لم يذكر اسم المرشحة بالأمس.

وكان مستخدمون لموقع تويتر أيدوا في ديسمبر، تنحي إيلون ماسك عن رئاسة تويتر، وفق ما أظهرت نتائج استطلاع قام به ماسك وتعهد بالالتزام بنتيجته.