4 أزمات تواجه رئيسة تويتر الجديدة.. أهمها استقالة الموظفين

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، خلال الساعات الماضية القليلة، تعيين رئيسة جديدة للشركة، من المقرر أن تبدأ في العمل خلال 6 أسابيع وبذلك بنتقل «ماسك،» إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، فتكون مهامة الرئيسية هي الإشراف على الإنتاج وعمليات الأنظمة والبرامج الخاصة بالشركة.

تعيين رئيسة تنفيذية جديدة لشركة تويتر

وغرد «ماسك» عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، عن تعيين رئيسة تنفيذية جديدة لشركة تويتر، وذلك قد يضع الرئيسة التنفيذية الجديدة في مأزق أمام بعض الأزمات التي قد تواجهها بعد فترة قليلة من توليها المنصب،

استقالة عدد كبير من موظفي تويتر

أول الأزمات في وجه الرئيسة التنفيذية الجديدة، هي استقالة عدد كبير من الموظفين العاملين بالشركة لتخفض نسبة العمالة إلى 90% بالقوى العاملة، بعد رفضهم إنذار «ماسك» بضرورة الالتزام الصارم ببيئة العمل، وذلك بسبب زيادة ساعات العمل، وحسبما نشر موقع «أكسيوس»الأمريكي، أنه لا يستطيع أحد معرفة عدد الموظفين الذين ما زالوا فيشركة تويتر.

إرضاء موظفي تويتر

بحسب لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، تنتظر رئيسة التنفيذية الجديدة، أزمة الموظفين المتبقين الذين يتعرضون لعدة ضغوط مستمرة لتلبية الطلبات المتغيرة وإدارة الأزمات من خلال تقييمات الأداء المنتظمة، وعليها مواجهة تلك الأزمة من خلال وضع حد بشكل قاطع.

العلامة الزرقاء

إتاحة العلامة الزرقاء التي تمثل رمزًا لتوثيق حسابات الشخصيات المعروفة على موقع تويتر للأشخاص الذين يدفعون فقط رسومًا مالية مقابل الحصول عليها، والمنصة المدفوعة من تطبيق تويتر الذي يطلق عليه «تويتر بل»، الذي رفضه عدد كبير من المتابعين على المنصة، سيتسبب في أزمة جديدة للرئيسة التنفيذية الجديدة.

الحسابات الوهمية على تويتر

أزمة الحسابات الوهمية على موقع التدوينات الصغيرة تويتر التي تتجه إليها عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أهدافهم الشخصية والنصب على المواطنين بشكل غير قانوني.