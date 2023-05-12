حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالإسماعيلية 

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية وأبوصوير اليوم الجمعة، بحبس تشكيل عصابي مكون من شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة بطاريات ومستلزمات بعض السيارات من الشوارع بدائرة مركز أبوصوير ومدينة المستقبل.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بتحريات ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية، وما تم ضبطه من المسروقات من البطاريات ومستلزمات السيارات المختلفة بعد القبض عليهم.

ضبط المتهمين

وكان قد نجح ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير برئاسة المقدم سيد عبد العال في القبض علي شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيم بمنطقة كيلو 2 والآخر مقيم بمدينة المستقبل ارتكبوا وقائع سرقة للسيارات في شوارع الإسماعيلية.

ورصدت إحدى الكاميرات تحرك المتهمين بسيارة في مدينة المستقبل التابعة لدائرة المركز ودخول أحد المتهمين داخل السيارة مستغلا عدم وجود مالكها بها وفتح مقدمة السيارة لسرقة البطارية، واستولى المتهمين على مستلزمات أخرى للسيارة بغرض بيعها للتحصل علي مبالغ مالية.

وتكثف المباحث الجنائية في الإسماعيلية من جهودها لضبط التشكيلات العصابية من مروجي المواد المخدرة المختلفة وعصابات السرقة لاستعادة الأمن داخل المحافظة.