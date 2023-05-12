تشييع جثمان الطفلة رودينا في قنا.. المتهمة «دفنتها في الرمال»

شيع المئات من أهالي قرية النجاحية بمركز نجع حمادي، جثمان الطفلة «رودينا»، التى قتلتها ربة منزل ودفنتها في الرمال وسط حالة من الحزن الشديد بسبب بشاعة الجريمة.

الطفلة رودينا.. جهة التحقيق تصرح بالدفن

وصرحت جهة التحقيق، بدفن جثمان الطفلة رودينا ابنة قرية النجاحية التي جرى تسليم الجثة لذويها.

كان اللواء إيهاب طه،مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بورود بلاغ، بالعثور على جثة رودينا محمد كامل، تبلغ من العمر 8 أعوام، داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي، بعد تغيبها أمس الخميس.

ضبط المتهمة بقتل الطفلة رودينا بنجع حمادى

وكانت قوة أمنية بمباحث نجع حمادي، من ضبط المتهمة في قتل الطفلة، بعدما أكدت التحريات تبين أن المتهمة إحدى جيران المجني عليها، تخلصت منها خنقا، لسرقة قرطها الذهبي، ووضعت جثتها في جوال، ودفنتها في الرمال أعلى سطح منزل في محاولة لإخفاء جريمتها.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.