المؤبد لقاتلة «رودينا» في أبو النمرس.. أنهت حياة الطفلة لسرقة القرط الذهبي

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمة بقتل الطفلة «رودينا»، في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بالسجن المؤبد.

استدرجت الضحية وأنهت حياتها

وجاء في أوراق القضية، أن «المتهمة (ربة منزل)، قتلت المجني عليها (رودينا) عمدًا مع سبق الإصرار، واستدرجتها إلى أحد الأماكن بعيدًا عن أعين ذويها، لسرقة قرطها الذهبي، وبعد التمكن من سرقتها، أطبقت بيديها على عنقها حتى فاضت روحها، ولفظت أنفاسها الأخيرة، بحسب أوراق القضية».

تخلصت من جثة الطفلة لتبعد الشبهة عن نفسها

وذكرت أوراق القضية، أن «المتهمة جارة الطفلة المجني عليها، وأنها تخلصت من الجثة بعد أن قتلتها حتى تبعد الشبهة عن نفسها، ولكن الجثة ظهرت بعد 5 أيام من تغيبها».

كاميرات المراقبة تكشف هوية القاتلة

تعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد بتغيب طفلة عن منزلها أثناء لهوها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن جارة الضحية متورطة في قتلها لسرقة قرطها الذهبي، والتخلص من جثتها في أحد الأماكن البعيدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة بعد تتبع كاميرات المراقبة التي كشفت عن هويتها، وبمواجهتها اعترفت تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق ووجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وأحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.