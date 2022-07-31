إحالة قاتلة الطفلة رودينا لـ«الجنايات»: كتمت أنفاسها وبحثت عنها مع أسرتها

أحالت جهات التحقيق، المتهمة بقتل الطفلة رودينا في منطقة أبو النمرس، إلى محكمة الجنايات.

الأسرة تروي التفاصيل

وكشفت والد الطفلة رودينا كواليس الواقعة لـ«الوطن»، قائلًا: «لاحظنا في نحو الساعة الثانية ظهرًا اختفاء رودينا، بحثنا عنها في كل مكان دون جدوى، وبعد 5 أيام من البحث عنها وجدناها مقتولة وملقاة على قطعة أرض فضاء بجانب قريتهم».

مثلت دور المصدومة

وأضاف أنّ تحريات رجال الشرطة توصلت إلى أنّ القاتلة هي جارتهم، وأنّها اختطفتها وسرقت قرطها الذهبي وقتلتها وألقت بالجثة بعيدًا، متابعا: «إحنا في البداية شكينا في ناس كتير لكن طلعوا مش هما، وآخر حاجة توقعناها تكون هي اللي عملت كده، خاصة إنّها صاحبة مراتي وكانت بتدور معانا عليها، وكانت بتمثل دور المصدومة، بعدها لقينا البنت مقتولة في منطقة جنبنا، وكانت متغطية بشوال، وكان فيه حلق في ودنها لكن مكانش موجود، أخدنا بنتنا ودفناها».