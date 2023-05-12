«المواطنة» ركيزة الإصلاح في «الجمهورية الجديدة» بتجديد وتطوير مساجد وكنائس الصعيد

أخذت الدولة على عاتقها ترسيخ مفهوم المواطنة، منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى قيام الجمهورية الجديدة، حيث تم تجديد المساجد وبناء الكنائس وتقنين أوضاعها، وكان لصعيد مصر نصيب كبير، حيث إن أعمال البناء والإحلال والتجديد لا تتوقف فى دور العبادة.

الأوقاف: تطوير وترميم أكثر من 10 آلاف مسجد معظمها في الجنوب.. والكنيسة: تقنين 581 كنيسة ومبنى خلال 2022

بدوره قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يولى مساجد مصر اهتماماً خاصاً، حيث تم بناء وتطوير وترميم أكثر من 10 آلاف مسجد فى كافة المحافظات، مضيفاً: «خلال النصف الثانى من عام 2022 افتتحت الأوقاف 745 مسجداً، منها 593 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، 152 مسجداً صيانة وتطويراً، معظمها فى محافظات الصعيد».

فيما قال الشيخ حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف فى المنيا، إن الدولة حققت مفهوم المواطنة كما يتم تعريفه دولياً، فيتم بناء الكنائس والمساجد وتقنين الأوضاع القائمة وتصحيح المفاهيم ونشر مفاهيم التسامح والمحبة ونزع فتيل الفتن والاضطرابات، فالأذان يرفع والأجراس تدق فى صعيد مصر دون تمييز، مشيراً إلى أن بناء المساجد فى الصعيد يتم فى كافة المحافظات، فخلال الجمعة الأولى من شهر مارس الماضى، تم افتتاح 4 مساجد فى المنيا، هى الإخلاص بقرية أحمد يونس فى مركز مغاغة، النور بقرية كفر عبدالخالق بمركز العدوة، السلام بقرية زاوية حاتم، والإيمان القبلى بقرية السنبلاوين بمركز أبوقرقاص، وفى محافظة الفيوم تم افتتاح 3 مساجد، هى أبوعيطة بمنشية عطيفة بمركز سنورس، النور بالطاحون، الرحمة بعزبة وافى، وفى محافظة الوادى الجديد تم افتتاح مسجد الروضة ببئر الحدادين، كذلك فى محافظة أسوان تم افتتاح مسجدى الروضة، والعتمور بالمنشية، وفى محافظة قنا تم افتتاح مسجد ناصر، والتوبة بشارع المعبر بمدينة قنا، والشيخ عبدالمريد بزليتم بنجع حمادى، والرحمن بنجع كيميل بمركز نجع حمادى، والتقوى بالجبلاو بقنا، والنور بنجع القاضى، وأبودياب شرق بمركز دشنا، وفى محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد آل جالس بنجع البرايدة بدار السلام، وأحمد فراج بنجع البرزية بالخيام بجنوب دار السلام.

بدوره، قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كنائس مصر شهدت طفرة كبيرة بعد صدور قانون بناء الكنائس عام 2016، حيث وصل عدد الكنائس التى تم تقنين أوضاعها خلال 2022 إلى 581 كنيسة ومبنى تابعاً لها.

وكانت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس قد وافقت فى يناير الماضى على تقنين 73 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعاً، وخلال الفترة من عام 2017 حتى أغسطس 2019، تم توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبانٍ على مستوى الجمهورية، تشمل 681 كنيسة، و428 مبنى، ومنها فى محافظات الصعيد بالمنيا بإجمالى 189 كنيسة ومبنى خدمياً، ومحافظة سوهاج 87، وأسيوط 71، وأسوان 38، وبنى سويف 35، والأقصر 25، والبحر الأحمر 17، وقنا 15، والفيوم 3، والوادى الجديد 2.

وأكد «موسى» أن الدولة ومؤسساتها لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها، فى إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.