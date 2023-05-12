وكيل صحة الشرقية يوجه بالتشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة بمستشفى السعديين

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها.

تفعيل الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، مقدماً التهنئة للفرق الطبية بالمستشفى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يتم الاحتفال به يوم 12مايو من كل عام، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن تفعيل الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، داخل قسم الاستقبال، ووجود رصيد من الأدوية والمستلزمات الطبية بها يكفي 48 ساعة عمل، متفقدا قسم الأشعة، وموجها بالعمل علي توفير جهاز أشعة عادية آخر نظراً لوجود تردد عالي عليه، كما تفقد أعمال الصيانة الدورية بمحطة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلي الصناعي.

تطوير ورفع كفاءة العناية المركزة الجديدة

تفقد الدكتور هشام مسعود قسم العناية المركزة الجديدة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، والتي تسع لعدد 10 أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليون و300 ألف جنيه، دعم من عائلة الحاج مشهور، موجهاً بالتشغيل التجريبي للعناية، مقدماً الشكر للنائب خالد مشهور وجميع أفراد العائلة علي دعمهم المستمر للمستشفى، وتم علي الفور نقل الحالات للعناية المركزة الجديدة، وقام بالإشراف بنفسه علي نقل الحالات، وقامت الفرق الطبية بالعناية بإهداء وكيل الوزارة صورة تذكارية، تقديراً لجهوده المبذولة الهائلة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية ومستشفى السعديين.

تطوير قسم الحضانات الجديد

ويأتي ذلك بعد عدة أسابيع من تطوير قسم الحضانات الجديد، والذي تم توسعته ورفع كفاءته ليصل إلى 36 حضانة، بجانب تطوير قسم الكلي الصناعي، ضمن بروتوكول التعاون الموقع من معالي محافظ الشرقية مع جمعية الأورمان، في ديسمبر قبل الماضي، لتطوير قسمي الكلي والحضانات، وتزوديها بالأجهزة والتجهيزات الطبية المطلوبة بواقع 15 حضانة ليصل الإجمالي إلي 36 حضانة، و15 ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتها، ليصل الإجمالي إلى 60 ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، دعماً للقطاع الصحي، والارتقاء بكافة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية ومنافذ تقديم الخدمة، وبعد إنشاء وتجهيز مركز علاج الأورام الجديد الذي يقدم خدمات العلاج الكيماوي والهرموني، وخدمات أمراض الدم، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، والذي سيتم تشغيله تجريبيا أيضاً في خلال أيام قليلة، لخدمة المرضي بمحافظة الشرقية.

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