أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات... تعرف عليها

يهتم الكثيرون في مصر بمعرفة أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات، بعد صدور قرار من هيئة الجمارك المصرية يسمح للأفراد بشراء الذهب من الخارج دون جمارك للمساعدة في تنظيم أسعار المعدن الأصفر في البلاد، ويشترط القرار إعفاء الشخص من الرسوم الجمركية، ولكن قد يتم تطبيق رسوم بسيطة وفقًا لتعليمات الجمارك.

أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات

وشهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات انخفاضًا، وبلغ سعر الأوقية 7536.45 ريال سعودي بانخفاض قدره 23 ريالًا، أي ما يعادل 0.31% من قيمته، يتم تحديث أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي كل 15 دقيقة، وذلك وفقًا لما ذكرته جريدة «الرياض».

وسجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية الإمارات انخفاضًا، حيث بلغ سعر الأوقية 7,374 درهم بانخفاض قدره 27.03 درهم، أي ما يعادل نسبة انخفاض تقترب من 0.37%، ويتم قياس أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.

أسعار عيار الذهب في الإمارات

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا 207.83 درهم، ما يعادل 56.59 دولار أمريكي، وذلك بعد أن كان سجل يوم أمس الخميس 210 دراهم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 217.72 درهم، أي ما يعادل 59.29 دولار أمريكي، بعد أن سجل يوم أمس الخميس 220 درهمًا.

وفي نفس السياق، انخفض سعر الذهب عيار 24 في الإمارات إلى 237.52 درهمًا، ما يعادل 64.68 دولار أمريكي، بعد أن سجل 240 درهمًا يوم أمس.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الإمارات، شهد سعر كيلو الذهب انخفاضا، حيث بلغ 237.517 درهم إماراتي، ما يعادل 64.675 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية انخفاضًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21: 212.16 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية 222.27 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية فيتراجع ليصل إلى 242.47 ريال.

وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ 242471.36 ريال.