الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.. تعرف على الخطوات

تعتبر خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، من الخدمات الإلكترونية الحيوية التي توفرها الحكومة السعودية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتجنب زيارة الدوائر الحكومية، ويتم التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرسمية المخصصة لهذه الخدمة، ومن ثم اتباع الخطوات المحددة وتعبئة بعض البيانات الأساسية المطلوبة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

ويبحث الكثير من المواطنين للاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، ويجب الانتباه إلى أن بعض التأشيرات تتطلب موافقات إضافية من الجهات الحكومية المعنية، وقد يتطلب مدة زمنية إضافية، حيث تستغرق إصدارها فترة لا تتجاوز 90 يوماً، ويتم تحديد سعرها بناءً علي فترة الزيارة المطلوبة، فتكون الزيارة للمرة الأولي 2000 ريال سعودي، في حين تصل تكلفة الزيارة لمدة 6 أشهر 3000 ريال سعودي إذا كانت الزيارة لمدة سنة فسيتم تحديد الرسوم بمبلغ 5000 ريال سعودي.

ويمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال منصة «إنجاز الإلكترونية» باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة إنجاز الإلكترونية.

- النقر على استعلام عن التأشيرة في الصفحة الرئيسية.

- تحديد نوع التأشيرة المراد الاستعلام عنها.

- إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الطلب ورقم الجواز.

- إدخال رمز التحقق المعروض.

- النقر على زر أنا لست روبوت.

- النقر على زر استعلم.

- الانتظار قليلاً حتى تظهر جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة بما في ذلك موعد انتهاء صلاحيتها.

شروط الحصول علي تأشيرة

وتشترط الحكومة السعودية الامتثال لعدد من الشروط للحصول على تأشيرة سعودية، ومن هذه الشروط:

- أن يكون عمر المتقدم للتأشيرة لا يقل عن 18 عامًا.

- أن يكون جواز سفر المتقدم صالحًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- دفع رسوم التأشيرة المطلوبة.

- وجود حساب مصرفي جارٍ لدى المتقدم.

- تقديم جميع المستندات والأوراق اللازمة للحصول على التأشيرة.

خطوات تقديم طلب الحصول علي تأشيرة السعودية

ويمكن تقديم طلب للحصول على التأشيرة السعودية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

- النقر على زر أبشر الأفراد.

- إدخال بيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور).

- النقر على تسجيل.

- النقر على الخدمات الإلكترونية.

- تحديد نوع التأشيرة المطلوبة.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة.

- تقديم المستندات والوثائق المطلوبة.

- النقر على زر إصدار التأشيرة.