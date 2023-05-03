وزارة الحج والعمرة توضح سعر تصريح الحج للمقيمين 2023 وآخر موعد للتسجيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة، موعد تسجيل وسعر تصريح الحج للمقيمين 2023، بعد انتهاء المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل عبر الموقع الرسمي للوزارة أو التطبيق، وكيفية دفع قيمتها عبر نظام سداد، وذلك بعد اختيار واحد من 4 باقات أعلنتها السلطات السعودية.

وفيما يلي، يوضح موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تجيب على تساؤلات القراء في الوقت العربي، نعرض ما كشفته وزارة الحج والعمرة عن موعد تسجيل وسعر تصريح الحج للمقيمين 2023

وزارة الحج والعمرة توضح سعر تصريح الحج للمقيمين 2023

وبحسب المعلن من وزارة الحج والعمرة فأن سعر تصريح الحج للمقيمين 2023، الذي ينقسم إلي 4 باقات، ويشمل السكن والانتقالات في منى عرفة والمزدلفة والتي تبدأ بـ 3984 ريالا سعوديا وهي الباقة الاقتصادية، بينما جاءت أسعار الباقات الأخرى كالآتي:

الباقة الثانية تتراوح ما بين 8092 إلى 8458 ريالا سعوديا.

الباقة الثالثة تتراوح ما بين 10596 إلى 11841 ريال سعوديا.

الباقة الأخيرة تبدأ من 13150 ريالا سعوديا.

أخر موعد لتسجيل للحصول على تصريح الحج

وبحسب وزارة الحج والعمرة فقد انتهي التسجيل في المرحلة الثانية لحجاج الداخل في 27 أبريل الماضي، على أن يكون أخر موعد لسداد الرسوم كان في 30 من أبريل، حيث تتيح الوزارة المتقدم مهلة قيمتها 72 ساعة للتسجيل، مع التأكيد أن سداد قيمة الحجز يتم الكتروني فقط.

وبعد انتهاء التسجيل، فانه سيكون متاح أمام الراغبين إعادة الحجز مرة أخرى حسب المقاعد المتاحة، في الباقات المختلفة للحج، وسيكون أخر موعد للتسجيل للحصول على تصريح الحج في 7/12/1444 والذي يوافق 25 يونيو المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك.

يشار أن وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل، فسيتم إصدار التصريح من وزارة الداخلية، وسيتم ارسالها بداية من 15 شوال 1444 الموافق 5 يونيو الجاري، وذلك عبر رسالة على الرقم المسجل في الطلب، وعلى المتقدم طباعة تصريح أداء الحج عبر منصة أبشر.

أما الراغبين في إلغاء الحجز فيجب الاطلاع على كافة تفاصيل سياسة الإلغاء والاسترجاع من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.