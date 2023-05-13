نجوم الفن يرثون المطرب الكويتي عبدالكريم عبدالقادر: سنشتاق للصوت الجريء

عبر نجوم الفن في الوطن العربي عن حزنهم وتأثرهم بوفاة المطرب الكويتي عبدالكريم عبدالقادر الذي رحل عن الدنيا بعد صراع مع المرض، وحولوا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء لنعي الفنان الراحل.

ونعى المطرب الكويتي بشار الشطي المرحوم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلا: «لا شيء أصعب من الوداع لك يا صوت بلادي الذي تربينا وعشنا وأحببنا الفن من خلاله، والذي علمنا أن الخلق يأتي قبل كل شيء، وأن الفنان مهما كان نجاحه وحب الناس له يظل أكبر وأعلى بتواضعه وتقديره لنفسه قبل الآخرين. فعلاً، يهتز التفكير وتعجز الكلمات عن التعبير في هذه الأوقات الحزينة. لا يسعني سوى أن أتقدم بخالص العزاء لنفسي ولأسرتك الكريمة وللكويت كافة وللخليج ولجميع محبيك في الوطن العربي الكبير على هذا المصاب الجلل. وستظل خالداً في قلوبنا وبالنا ووجداننا».

وأضاف بشار الشطي قائلاً: «يا بو خالد، سنشتاق لك يا صوت الجريح، وبرحيلك عنا، أعلم أن قلوبنا وأصواتنا جرحت. يشهد الله، وداعًا يا كبير، وداعًا عبد الكريم عبد القادر، إلى جنات الخلد بإذن الله. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعاه فايز السعيد قائلا: «إنا لله وأنا إليه راجعون، بقلوبٍ مؤمنه فقدنا اليوم علم من أعلام الفن الخليجي والعربي الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر رحمة الله عليه اللهم لا اعتراض قدم الكثير للفن الراقي والمتزن وكان مثالاً مشرفاً للفن الخليجي والكويتي الله يرحمك يابوخالد».

وقالت عنه ديانا كرزون عبر إنستجرام: «الصوت الجريح، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر من الكويت. رحلت جسدًا وبقيت صوتًا وتاريخًا لا يموت، رحمك الله يا بو خالد. أحر التعازي إلى أسرة الفنان القدير الراحل وإلى الوسط الفني الكويتي والعربي.»