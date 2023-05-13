فيلم كاملة يحصد جائزتين من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

حصد فيلم كاملة جائزتين من المهرجان الكاثوليكي للفيلم، هما أفضل ممثلة دور ثان للنجمة مي الغيطي، وأفضل تصوير لمدير تصويره مارك عوني.

وكان الفيلم قد عُرض ضمن فعاليات المهرجان يوم الأربعاء الماضي وسط حضور جماهيري كبير، وتم تنظيم ندوة أدارتها الناقدة ماجدة موريس وسط حضور صناعه.

رحلة الفيلم مع المهرجان

كان الفيلم قد بدأ رحلته مع المهرجانات بالعرض في قسم الجالا بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الفيلم المصري كاملة في عرضه العالمي الأول.

الفيلم من إخراج جون إكرام وهو من بطولة كل من انجي المقدم ومي الغيطي وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوي عثمان، ومن إنتاج هوليوود فيلم رأفت توماس ومن تأليف محمد عبد القادر.

أحداث فيلم كاملة

وتدور أحداثه في دراما إنسانية عن «كاملة» الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها نظرا لتجاوزها سن الأربعين دون زواج، وخلال الأحداث تلتقي بـ«أسماء» إحدى الحالات التي تقوم بعلاجها، والتي تعاني هي الأخرى من نظرة المجتمع لها نتيجة لظروف ما، لتكتشف كاملة أن أزمتها هي الوجه الآخر لأزمة أسماء، فتقع كاملة في خطأ مهني، مما يجعل حياتها تتغير رأسا على عقب.

من جانبه قال مخرج العمل جون إكرام أنه وباقي أبطال العمل فخورين بجوائز الفيلم، وهو ما أكد وجهة نظره وكونه يعتبر قصة الفيلم لا تمس المرأة المصرية فقط بل المرأة العربية عمومًا.