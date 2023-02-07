فنانون مصريون شاركوا في أعمال عالمية.. آخرهم مي الغيطي

لم تكن الفنانة مي الغيطي الأولى التي تشارك في أعمال فنية عالمية، فقد سبقها عدد من النجوم الذين شاركوا في أعمال فنية مهمة، حيث أعلنت الأخيرة مشاركتها لبطولة فيلم Due Dating الذي يخرجه دانيل باكيت وتشارك البطولة رولاند ستيرلينج، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم:-

- عمر الشريف

شارك الفنان العالمي عمر الشريف في أكثر من فيلم عالمي، وحصل على جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما عام 1966 عن دوره في فيلم دكتور جيفاغو وفاز بجائزة الجولدن جلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد لدوره في لورنس العرب، ورشِح لجائزة الأوسكار وتم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديراً لعطائه السينمائي و جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «السيد إبراهيم وازهار القرآن».

- مينا مسعود

قد سبق وشارك الفنان مينا مسعود في بطولة فيلم Aladdin مع ويل سميث ونعومى سكوت فى دور الأميرة ياسمينا، حيث يلعب مينا مسعود دور علاء الدين، وهو من إخراج جاى ريتشى، كما شارك في فيلم «The Royal Treatment» من إخراج ريك جاكوبسون، وتشاركه البطولة لورا مارانو .

- محمد كريم

عاش الفنان محمد كريم معظم حياته في الخارج، وله تجارب عالمية مميزة، حيث شارك في بطولة فيلم A Score to Settle مع نيكولاس كيدج وبين برات وكارولينا .

- أمير المصري

كان له مشاركات عالمية مميزة، حيث شارك بالصوت في لعبة Lego Marvel Super Heroes 2، وغيرها من الأعمال المميزة خلال مشواره الفني.