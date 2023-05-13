بعشرات الملايين.. «حياة كريمة» تطور 3 منشآت طبية في الشرقية

شهدت المنشآت الطبية بمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، خلال الفترة الماضية عمليات تطوير ضمن خطة وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وفي هذا السياق، تقدم «الوطن» أبرز أعمال التطوير التي شملتها المستشفى المركزي بمنيا القمح، والمركز الطبي بالعزيزية، والمستشفى المركزي بالسعديين.

مستشفى منيا القمح

- جار وضع القاعدة الخرسانية التي تم صبها لوضع المولد الكهربائي الذي سيتم تركيبه لدعم المستشفى.

- إنشاء وتجهيز بنك دم تجميعي بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

- افتتاح وحدة الأشعة المقطعية، والتي تم دعمها للمستشفى بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه.

- دعم المستشفى بجهازي تنفس صناعي وتم وضعهما بالعناية المركزة، بجانب 5 أجهزة صدمات، و 10 مونيتور.

- دعم المستشفى بجهاز CArm لقسم العمليات، وتطوير القسم، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليوني جنيه.

- إنشاء وحدة العناية المركزة الجديدة، تضم 10 أسرّة مجهزة بكافة الأجهزة الطبية اللازمة.

مستشفى السعديين

- تطوير العناية المركزة الجديدة، ورفع كفاءتها، والتي تسع لعدد 10 أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليون و300 ألف جنيه.

- تطوير قسم الحضانات الجديد، والذي تم توسعته ورفع كفاءته ليصل إلى 36 حضانة، بجانب تطوير قسم الكلي الصناعي

- تطوير قسمي الكلي والحضانات، وتزوديها بالأجهزة والتجهيزات الطبية المطلوبة بواقع 15 حضانة ليصل الإجمالي إلى ٣٦ حضانة.

- إضافة عدد 15 ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتها، ليصل الإجمالي إلي 60 ماكينة غسيل كلوي.

مركز طب الأسرة بالعزيزية

- إحلال وتطوير مركز طب الأسرة وتجديده منذ عامين بتكلفة تقديرية بلغت 12 مليون جنيه.