أوكرانيا تحذر من غارة جوية في عدد من المناطق شرق البلاد

أصدرت السلطات الأوكرانية، تحذيرا من غارة جوية في عدد من المناطق شرق البلاد، بينها: «دنيبروبتروفسك، خاركيف»، والأجزاء التي تسيطر عليها «كييف» في مقاطعتي دونيتسك وزابوريجيا.

بوريل: مستعدون للانخراط بجدية مع الصين بشأن الأزمة

من جانبه، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل، إن علاقة التكتل مع «بكين» غير متوازنة، مضيفا عقب اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية في العاصمة السويدية «ستوكهولم»، إن العلاقات مع الصين لن تتطور بشكل طبيعي إذا لم تقنع «بكين» روسيا بمغادرة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وشدد بوريل، على استعداد الاتحاد الأوروبي للانخراط بجدية مع الصين، بشأن الأزمة الأوكرانية، وأوضح المسؤول الاوروبي، أن التكتل والصين لديهما مشكلتان في مجال الأمن الاستراتيجي، مرتبطتان بالأزمة الأوكرانية وتايوان.