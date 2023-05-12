هل تنهي المبادرة الصينية الأزمة الأوكرانية - الروسية؟.. خبير يجيب

على هامش الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ العام الماضي، أعلنت الصين عن مبادرتها بدعم أوكرانيا ضد روسيا بشكل مفاجئ، معربة عن سعيها الدائم لوقف إطلاق النار، حيث أكد وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، أن الصين تواصلت بالفعل مع كل الأطراف لإجراء محادثات سلام بين موسكو وكييف، موضحاً أن بلاده لن تحاول إشعال الأمر بين البلدين.

هل ستنجح المبادرة الصينية في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية؟

وصرح الدكتور محمد اليمني، خبير العلاقات الدولية في العلوم السياسية بجامعة ديانا إنتل البريطانية، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، بأن المبادرة الصينية من الممكن أن تنهي الأزمة الروسية الأوكرانية بعدة شروط بعد موافقة الطرفين، حيث لا يوجد عائق يوقف تلك المبادرة من الولايات المتحدة أو حلف الناتو، إذ إن الأزمة الروسية الأوكرانية ليست بين دولتين فقط، بل إن روسيا تواجه عدة تهديدات من 60 دولة بسبب هجومها المتكرر على أوكرانيا، ما دفعهم لإمداد أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة القوات الروسية.

وأضاف «اليمني» أن الصين هى دولة اقتصادية عظمى تربطها عدة علاقات ثنائية بين الدول، ولها مبادرات سلام ناجحة سابقة، قد تساعدها على إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سهل، كما أنها تحاول إنجاح المبادرة من أجل مساندة روسيا بشكل غير واضح حتى لا تخسر علاقتها بالدول الأخرى.

موقف أوكرانيا تجاه المبادرة الصينية

قدمت الصين خلال الأيام الماضية، مقترحاً يتكون من 12 نقطة، يهدف إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة بين البلدين، ولكن رفضته أوكرانيا، معتبراً ذلك المقترح، غير قابل للتنفيذ والتطبيق الفعلي، حيث إنها لن تقدم جديداً، بل اعتمدت على المقترحات التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الأزمة، ووفقاً لما نشرته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية، فإن مبادرة الصين لتحقيق السلام هي فقط تمنيات، كما الصين تحاول أن تلعب دوراً واضحاً على روسيا، بعد أن توقفت الصين عن إمدادها بالأسلحة.

‏موقف روسيا تجاه المبادرة الصينية

رحبت روسيا بالمبادرة الصينية لوقف إطلاق النار، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده لمناقشة المبادرة الصينية بشأن السلام التي اقترحتها الصين لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أن لبلاده أملاً بأن تنجح المبادرة فى حل الأزمة.

ويذكر أنه في الشهر الماضي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينج، فى العاصمة الروسية موسكو، وأعرب خلالها «بوتين» أن بلاده ترحب دائماً بالمفاوضات لحل الأزمة، ومستعد للمناقشة بشأن المبادرة الصينية بشكل ودى، وفقاً لموقع قناة «روسيا اليوم».