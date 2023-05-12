12 دولة أوروبية تعلن عن تخوفها من قرار الاتحاد بحظر واردات الغذاء من أوكرانيا

سرت حالة من القلق في فرنسا وألمانيا و10 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء فرض حظر مؤقت على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا لخمسة دول في الاتحاد وسط مطالبات للمفوضية الأوروبية بشرح هذا القرار.

وقالت هذه الدول في خطاب للمفوضية الأوروبية وفق ما نقلته مجلة «بوليتيكو»، الأوروبية: «تدعو 12 دولة من دول الاتحاد إلى توضيح عاجل للصفقة، التي يقولون إن المفوضية أبرمتها دون استشارة الدول الأعضاء»، وأعرب وزراء من 12 دولة عن مخاوف جدية بشأن الصفقة التي قالوا إنها تقوض سلامة السوق الداخلية لـ الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الدول التي وقعت الخطاب هولندا وأيرلندا واليونان والنمسا وبلجيكا وكرواتيا ولوكسمبورج وإستونيا والدنمارك وسلوفينيا.

يذكر أنه في وقت سابق حظرت المفوضية الأوروبية استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس من أصل أوكراني إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا خلال الفترة من 2 مايو إلى 5 يونيو 2023.