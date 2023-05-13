السيناريست محمد سيد بشير يهدي عمرة للفنان الراحل مصطفى درويش

أعلن السيناريست محمد سيد بشير، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قيامه بمناسك العمرة، عن الفنان الراحل مصطفى درويش.

ونشر «بشير» صورة تجمعه بمصطفى درويش، معلقا: «مشيت يا مصطفى من غير سلام ولا كلام وما ادتناش فرصة نودعك، وأقل حاجة أعملهالك إني أوصل لك السلام والمحبة، وأقولك إني عملت لك عمرة الحمد لله، وربنا يتقبل مني، وبإذن الله ربنا يجمعنا مع بعض في الجنة، سلام يا درش».

وفاة الفنان مصطفى درويش

وغيب الموت الفنان مصطفى درويش، مطلع شهر مايو الجاري، عن عمر ناهز 43 عاما، بعد ساعات قليلة من تفاعله مع جمهوره عبر حسابه على «فيس بوك»، معلنا عدم قدرتة على النوم، ليصاب بسكتة قلبية أدت إلى وفاته.