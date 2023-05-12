«القومي لذوي الهمم»: الملف شهد نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي

كشف الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومى لذوى الهمم، مدى اهتمام ودعم الدولة لذوي الهمم، إذ ذكر أنه حدثت نقلة نوعية فى الملف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل دستور 2014، موضحًا في الوقت ذاته أن هذه النقلة بدأت بالدستور، ووجود عدد من النواب من ذوي الهمم تحت قبة البرلمان وعددهم 8 نواب.

أبطال رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية أية عبد الرحمن، أنه نظرًا لاهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة أصبح هناك عددًا من الأشخاص من ذوي الهمم من الأبطال الرياضيين، بفضل المنظومة التشريعية التي سنت لهم خاصة في الفصل التشريعي الأول.

3 قوانين للأشخاص ذوي الهمم

وتابع المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الهمم أنه أصدر مجموعة من التشريعات وقت أن كان نائبًا في البرلمان، أبرزها 3 قوانين أساسية، وهي القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم وهو نقلة نوعية فى هذا المجال، ثم القانون 11 لسنة 2019 وهو الخاص بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الهمم وإنشاء صندوق لدعم ذوى الهمم والتى كانت فكرة الرئيس السيسى.