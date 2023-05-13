حكاية عصابة سرقة السيارات في القاهرة.. «بتتباع أجزاء لتجار الخردة»

لم يكتف الشخصان بسرقة السيارات من شوارع محافظة القاهرة، بل اتفقا سويًا على تقطيع السيارات المسروقة إلى أجزاء لتسهيل حركة بيعها إلى تجار الخردة، وتكرار نفس الأسلوب في السرقة من خلال «المفتاح المصطنع» 3 مرات.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة لعصابة سرقة السيارات بالقاهرة، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية، واعترافات المتهمين أثناء جلسة التحقيق معهما أمام النيابة العامة.

سرقة السيارات من شوارع القاهرة

وحسب اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق، فإنهما قررا تكوين تشكيل عصابي بينهما لسرقة السيارات من شوارع القاهرة من خلال استخدام أسلوب «المفتاح المصطنع» في السرقات، وكان يتسللا في أوقات متأخرة من الليل سويًا للبحث عن سيارة مناسبة يمكنهما سرقتها والاستيلاء عليها.

وأنهما بعد تحديد السيارة ونجاحهما في فتحها وسرقتها يهربان بها على الفور من المنطقة إلى خارجها حتى لا ينكشف أمرهما، حيث أنهما كررا نفس الأسلوب في سرقة 3 سيارات.

تقطيع السيارات إلى أجزاء وبيعها خردة

بعد سرقة السيارات يتم تقطيعها إلى أجزاء من أجل تسهيل حركة بيعها إلى تجار الخردة الذين يتعاملان معهم، وبالفعل قطعا سيارتين من الثلاثة إلى أجزاء وتصرفا في بيعها، وتبقت سيارة كاملة أخيرة لم يستطيعا تقطيعها بسبب القبض عليهما من جانب الأجهزة الأمنية.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة القبض على المتهمين بسرقة السيارات في محافظة القاهرة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على السيارة المضبوطة والأجزاء المتبقية، واستدعاء المجني عليهم للتعرف على المضبوطات.

العقوبة القانونية

حول عقوبة السرقة التي ينتظرها المتهمين يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهما ينطبق عليهما المادتان 317 و318 من قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس، ما لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر.