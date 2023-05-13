انطلاق مؤتمر «التعليم بين التحول الرقمي والإنسنة».. اتفاقيات لتدريب الأخصائيين النفسيين

انطلق منذ قليل، بأحد فنادق القاهرة، مؤتمر «التعليم بين التحول الرقمي والإنسنة» بمشاركة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور حسام بدراوي الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة «التعليم أولا»، والدكتورة سلمى بكري رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومجموعة من الضيوف العرب والأجانب العاملين في التعليم والتدريب، فضلا عن مجموعة من الرعاة، ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات لتدريب الأخصائيين النفسيين في المدارس الحكومية والتجريبية.

رعاية الطلاب المتفوقين

ومؤسسة «التعليم أولا»، تهدف إلى دعم التعليم الحكومي المصري من خلال رفع الكفاءة المهنية والتربوية للعاملين بهذا القطاع وتبني ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين في شتى المجالات، إضافة إلى الربط بين مؤسسات المجتمع المدني والدولية بهدف دعم التعليم في مصر.