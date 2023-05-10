وزير التعليم يزور مدرسة «تولجيت» بلندن للتعرف على أحدث أساليب الدمج

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة لمدرسة تولجيت بالعاصمة البريطانية لندن للتعرف على أحدث أساليب الدمج في المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم 2023.

وتفقد الوزير فصول المدرسة، وغرف الموارد الخاصة بالطلاب وذوي التوحد، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة نظام العمل بالمدرسة، كما أجرى حوارا مع الطلاب والمعلمين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المدرسة لطلاب ذوي التوحد، وتجربة المدرسة في مجال الدمج التعليمي.

التجربة رائدة ومتميزة

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن خالص امتنانه وتقديره بهذه الزيارة، مثنيًا على أساليب اهتمام المدرسة بخلق بيئة دامجة للطلاب، مرحبا في هذا الإطار بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات ونقل هذه التجربة المتميزة لمصر.

وأضاف حجازي، أن هذه التجربة رائدة ومتميزة لخلق بيئة دامجة للطلاب من ذوي الهمم، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية تضع الطلاب من ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتقدم لهم العديد من الخدمات التعليمية التي تهدف لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة ومشاركة في تقدم المجتمع.

توجيهات القيادة السياسية

كما أشار الوزير إلى أن التجربة المصرية في مدارس الدمج تستهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، التي تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كل سبل الدعم لهم، ودمجهم في المجتمع.