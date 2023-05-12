عضو «أمناء الحوار الوطني»: الفترة الماضية تحضيرية قبل انطلاق الجلسات الفعلية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الفترة الماضية في الحوار الوطني، تُعد فترة تحضيرية تمهيدية قبل انطلاق الجلسات الفعلية الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي له، يسير بخطى ثابتة نحو احتواء المجتمع المصري، بجميع أطيافه وتوجهاته، من أجل مسار تنموي واحد متفق عليه.

الحوار الوطني خلال الفترة التحضيرية

وأضاف عضو مجلس الأمناء في تصريح لـ«الوطن»، أنه ومن أجل تحقيق الهدف المرجو من الحوار الوطني، كان لا بد من إتاحة مساحة حوار آمنة يستطيع كل مواطن من خلالها مشاركة آرائه وأفكاره ومقترحاته مهما كان انتماؤه، مؤكدا أن هذا ما أنجزه أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدوها على مدار الأشهر الماضية، والتي تم خلالها إتاحة هذه المساحة بأهدافها والقيم المنظمة لعملها والموضوعات التي تناقشها.

الجلسات النقاشية للحوار الوطني

وأشار عضو مجلس الأمناء إلى أن الجلسات النقاشية للحوار الوطني، تشمل الاجتماعات الخاصة باللجان والقضايا التي استقر عليها مجلس الأمناء خلال الفترة التحضيرية، والتي تمثل أولوية لدى المواطن المصري، وتلمس احتياجاته بشكل مباشر، مؤكدا أن المواطن هو العنصر الفاعل في الجلسات الحوارية سواء مقدم مقترح أو من الفئات المعنية بالقضية أو ممثل لجهة فاعلة استقبال كل المقترحات من الجميع، مؤكدا أن كل مقترح مرحب به دون إقصاء أو خطوط حمراء.