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وكيل «تضامن النواب»: مطالب عديدة للشباب والطلاب في الحوار الوطني

كتب:

محمد عزالدين
09:24 م | الجمعة 12 مايو 2023
النائب أحمد فتحي

النائب أحمد فتحي

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن التنسيقية، ومقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، إنه تحدث مع طلاب الجامعات واتحادات الطلاب لمعرفة ما يحتاجونه من الحوار الوطني، وتم التوضيح لهم بأن صوتهم سوف يصل، فضلًا عن زيارة 108 جامعات من الإسكندرية لأسوان حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد من أجل سماع صوت الطلاب وما يطلبه الشباب، مؤكدًأ أنه تم تلقي أفكار كثيرة خلال الفترة الماضية.

مطالب فصل وزارة الشباب عن الرياضة

وأضاف «فتحي»، خلال حواره في برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، الذي يعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مطالبة طلاب الجامعات بفصل وزارة الشباب عن الرياضة لا يعني تقصير الوزير، لكن ينظرون لنظرة مستقبلية، «أولويات الشباب دلوقتي العمل في ملف التطوع أو ملف الخدمات، يبقى لازم يبقى مؤهل ومدرب وعلى أعلى مستوى، لازم تكون فيه وزارة وليكن وزارة الشباب تدرب الشباب وتخرجهم كوادر».

قانون منظمة لاتحاد الطلاب

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك مطالب على مائدة لجنة الشباب في الحوار الوطني تكمن في قانون منظمة لاتحاد الطلاب ليس فقط في الجامعات بل في المدارس أيضًا، مؤكدًا أن فصل الشباب عن الرياضة يجعل كل الشباب يشعرون بإنجازات الدولة المصرية بل ويشاركون فيها أيضًا، بدلا من القلق عليهم من الإحباط.

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